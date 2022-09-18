Турецкие спецслужбы нейтрализовали одного из главарей РПК/YPG на севере Сирии

В результате спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) Турции на севере Сирии нейтрализован из главарей террористической организации РПК/YPG. Об этом сообщают источники в турецких силах безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Согласно информации, двумя отдельными ударами беспилотников в районе в Айн-Иса были ликвидированы пять боевиков. В их числе - т.н. "ответственный" РПК/YPG по региону Евфрата Мехмет Гурбюз, известный под кодовым позывным "Роджхат Каракочан".

Гурбюз был включен в "красную категорию" особо опасных преступников, разыскиваемых по линии МВД Турции.

Операция была проведена 16 сентября на основе полученных разведданных.

Мехмет Гюрбюз руководил действиями против турецких сил безопасности в зоне антитеррористической операции "Источник мира".