Турецкие спецслужбы нейтрализовали одного из главарей РПК/YPG на севере Сирии
В результате спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) Турции на севере Сирии нейтрализован из главарей террористической организации РПК/YPG. Об этом сообщают источники в турецких силах безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Согласно информации, двумя отдельными ударами беспилотников в районе в Айн-Иса были ликвидированы пять боевиков. В их числе - т.н. "ответственный" РПК/YPG по региону Евфрата Мехмет Гурбюз, известный под кодовым позывным "Роджхат Каракочан".
Гурбюз был включен в "красную категорию" особо опасных преступников, разыскиваемых по линии МВД Турции.
Операция была проведена 16 сентября на основе полученных разведданных.
Мехмет Гюрбюз руководил действиями против турецких сил безопасности в зоне антитеррористической операции "Источник мира".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре