Франция выделит космической отрасли более $9 млрд

Французский премьер-министр Элизабет Борн заявила о планах Франции инвестировать более 9 млрд евро (свыше 9 млрд долларов) в космический сектор, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В целом Франция готовится инвестировать в космический сектор более 9 млрд евро в ближайшие три года для научных исследований и нашей космической промышленности", - заявила глава французского правительства в воскресенье на открытии Международного конгресса астронавтики в Париже. Ее слова приводит газета Le Figaro.

Она подчеркнула, что эти важные инвестиции предназначены для реализации космической стратегии страны, определенной президентом Франции Эмманюэлем Макроном в феврале.

Борн также упомянула цель Европейского космического агентства подготовить к запуску новую ракету-носитель "Ариан 6".