В Кыргызстане 19 сентября объявили днем национального траура
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому 19 сентября 2022 года объявлено днем национального траура в Кыргызской Республике, сообщили в пресс-службе главы страны, передает Day.Az со ссылкой на Kabar.
Вооруженный конфликт, произошедший 14-17 сентября 2022 года на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области, повлёк за собой гибель граждан Кыргызской Республики.
"Глубоко скорбя по погибшим и выражая соболезнования их родным и близким, постановляется:
- объявить 19 сентября 2022 года днем национального траура в Кыргызской Республике;
- в день национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом приспустить Государственные флаги Кыргызской Республики;
- рекомендовать учреждениям культуры и телерадиокомпаниям в день национального траура отменить развлекательные мероприятия и передачи", - говорится в тексте Указа.
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