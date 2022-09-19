Запасы кофе в Бразилии через полгода приблизятся к рекордно низкому уровню

Запасы кофе в крупнейшей стране-производителе кофе в мире - Бразилии - через полгода опустятся до рекордно низкого уровня.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, написало агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление президента бразильского Национального совета по кофе Сайласа Бразилейро.

По его прогнозу, запасы кофе в республике к марту опустятся до 7 млн мешков, тогда как комфортным уровнем аналитики считают запасы в размере 9-12 млн мешков весом по 60 кг каждый.

По словам члена правления группы экспортеров Cecafe Нельсона Карвальяйша, запасы кофе в стране настолько малы, что даже если в следующем году будет хороший урожай, Бразилии едва ли хватит кофе для удовлетворения спроса". "Нам просто нужен дождь", - заключил он.