В Мехико ежегодно происходит до 1,2 тыс. землетрясений

Специалисты регистрируют в Мехико до 1,2 тыс. землетрясений ежегодно, однако лишь небольшая их часть несет потенциальную угрозу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие данные обнародовала в воскресенье газета La Jornada, ссылаясь на управление по чрезвычайным ситуациям городского округа Тлальпан.

"Землетрясения происходят каждый день, в год их насчитывается от 1 тыс. до 1,2 тыс. <...>, однако лишь 1% из них может причинить какой-то ущерб", - указали в организации. Там отметили, что население должно знать о возможных рисках, чтобы иметь возможность правильно на них реагировать. Для подготовки жителей власти проводят необходимые мероприятия, самое масштабное из которых устраивают 19 сентября.

Речь идет об учениях по отработке действий в случае сильного землетрясения в районе Мехико. По словам главы городского правительства Клаудии Шейнбаум, в понедельник в 12:19 по местному времени в городе сработают около 14 тыс. громкоговорителей, оповещая о мощном подземном толчке, после чего начнется эвакуация людей из жилых и административных зданий.

Дата проведения учений выбрана вовсе не случайно: 19 сентября 1985 года Мексика пережила одно из самых разрушительных землетрясений в современной истории. Толчок магнитудой 8,1 частично или полностью разрушил свыше 50 тысяч зданий только в столице. Общее количество жертв, по разным оценкам, составило от 10 до 40 тыс. человек.

Спустя ровно 32 года землетрясение магнитудой 7,1 в центральной части страны унесло жизни 369 человек, из них 228 погибли в Мехико. Удар стихии повредил десятки тысяч зданий, его последствия затронули миллионы людей.