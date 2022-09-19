В Лондоне закрылась очередь желающих проститься с Елизаветой II

Власти Великобритании окончательно закрыли доступ новых людей в очередь желающих проститься с королевой Елизаветой II. Об этом сообщило британское Министерство цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Пожалуйста, не пытайтесь встать в очередь", - говорится в сообщении. В ведомстве также отметили, что ожидание в очереди на настоящий момент составляет около восьми часов.