https://news.day.az/world/1496470.html Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Военная база Green Village на северо-востоке Сирии, на которой размещены американские войска, подверглась ракетному обстрелу в воскресенье вечером. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).
В сообщении говорится, что атака была неудачной, поскольку, по заявлению CENTCOM, "ракеты не смогли поразить живую силу или оборудование США или коалиции".
Пока не установлено, кто несет ответственность за нападение.
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