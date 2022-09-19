Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Военная база Green Village на северо-востоке Сирии, на которой размещены американские войска, подверглась ракетному обстрелу в воскресенье вечером. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

В сообщении говорится, что атака была неудачной, поскольку, по заявлению CENTCOM, "ракеты не смогли поразить живую силу или оборудование США или коалиции".

Пока не установлено, кто несет ответственность за нападение.