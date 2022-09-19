Семья туристов сорвалась со скалы на автомобиле и погибла

В США трое местных туристов погибли во время тура по бездорожью: их джип вылетел с горной дороги и упал с обрыва, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно информации, 60-летняя Офелия Фигероа-Перес из Аризоны и ее 28-летняя племянница Дайана Роблес отправились в Колорадо в тур по бездорожью на джипе, чтобы полюбоваться горами Сан-Хуан. В какой-то момент водитель автомобиля, 72-летний Дон Фехд, не справился с управлением - машина съехала на правую сторону дороги и сорвалась с 30-метрового скального обрыва вниз.

Авария обернулась гибелью всех троих туристов. Уточняется, что Фехд пытался выбраться из машины, однако не успел - мужчина выпрыгнул из джипа и погиб от падения с высоты. Перевернутый автомобиль с телами двух человек позже обнаружили другие путешественники, которые и сообщили в полицию о случившемся. Причины трагедии выясняются.