https://news.day.az/world/1496478.html Пьяный лихач перевернулся на автомобиле - ВИДЕО
Пьяный лихач перевернулся на автомобиле - ВИДЕО
Пьяный лихач перевернулся на автомобиле, который "прокатился" на крыше мимо поста ГАИ под Улан-Удэ в Бурятии, заявили в региональном УГИБДД.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, 41-летний нетрезвый водитель Toyota не справился с управлением и врезался в препятствие. Машина перевернулась, несколько секунд "проехала" на крыше, а затем загорелась.
Оказавшиеся неподалеку сотрудники ГИБДД помогли мужчине выбраться из горящего автомобиля. Лихач не получил значительных травм.
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