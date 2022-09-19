Пьяный лихач перевернулся на автомобиле, который "прокатился" на крыше мимо поста ГАИ под Улан-Удэ в Бурятии, заявили в региональном УГИБДД.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, 41-летний нетрезвый водитель Toyota не справился с управлением и врезался в препятствие. Машина перевернулась, несколько секунд "проехала" на крыше, а затем загорелась.

Оказавшиеся неподалеку сотрудники ГИБДД помогли мужчине выбраться из горящего автомобиля. Лихач не получил значительных травм.