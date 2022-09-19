В Германии раскрыли судьбу «Северного потока — 2»
Премьер-министр немецкой федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль заявил, что газопровод "Северный поток - 2" никогда не будет введен в эксплуатацию. Об этом он рассказал в интервью агентству DPA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Никогда снова не возникнет ситуация, при которой германское федеральное правительство сможет делать ставку на российские энергоносители. "Северный поток - 2" никогда не будет запущен", - сказал он.
Вайль считает, что в целом немецко-российское партнерство в области энергетики больше невозможно.
"Эта кооперация безвозвратно разрушена. Запад быстрее восстановится от этого, чем РФ", - указал премьер Нижней Саксонии.
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