Утечка аммиака в Новосибирске, пострадали 8 человек

При утечке аммиака на хладокомбинате в Новосибирске пострадали 8 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает в понедельник пресс-служба МЧС.

"В здании Новосибирского хладокомбината по улице Сибиряков Гвардейцев, дом 54, произошла утечка аммиака на втором этаже", - заявили в ведомстве.

Утечку удалось ликвидировать своими силами. Как уточняется, всех пострадавших доставили в медицинское учреждение. Еще 300 человек эвакуировались из здания самостоятельно.