https://news.day.az/world/1496505.html Утечка аммиака в Новосибирске, пострадали 8 человек - ВИДЕО
Утечка аммиака в Новосибирске, пострадали 8 человек - ВИДЕО
При утечке аммиака на хладокомбинате в Новосибирске пострадали 8 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает в понедельник пресс-служба МЧС.
"В здании Новосибирского хладокомбината по улице Сибиряков Гвардейцев, дом 54, произошла утечка аммиака на втором этаже", - заявили в ведомстве.
Утечку удалось ликвидировать своими силами. Как уточняется, всех пострадавших доставили в медицинское учреждение. Еще 300 человек эвакуировались из здания самостоятельно.
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