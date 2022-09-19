Житель Красноярска попытался взорвать банкомат и получил 6 лет тюрьмы

Житель Красноярска, пытавшийся взорвать банкомат с помощью самодельной бомбы, сел на шесть лет. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, взрывное устройство, кстати, не сработало.

Преступление было совершено в январе прошлого года. Мужчина решил разбогатеть путем кражи денег из банкомата в Ленинском районе города. Терминал он собрался попросту взорвать и даже собрал самодельную бомбу, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Злоумышленник проник в помещение, где стоял банкомат, и заложил бомбу. Однако она не сработала. Между тем в терминале в этот момент находились 2,2 миллиона рублей.

Вскоре "подрывник" был задержан. Его признали виновным по статьям "Незаконное изготовление взрывчатки" и "Покушение на кражу в особо крупном размере".

Суд приговорил обвиняемого к 6 годам колонии общего режима, а также к штрафу в 100 тысяч рублей.

Также подобные ситуации происходили в подмосковных городах. Так, в марте в Люберцах группа злоумышленников взорвала банкомат, однако деньги им так и не удалось забрать. Грабителю из Люберец повезло меньше: пытаясь взорвать банкомат, он погиб сам.