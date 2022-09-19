Воздушные гонки привели к гибели пилота в Неваде

Самолет потерпел крушение в ходе ежегодных воздушных гонок Reno Air Races в американском городе Рино (штат Невада). Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в результате пилот погиб, заявили в ассоциации Reno Air Racing Association.

"Мы можем подтвердить, что сегодня во время гонки произошла авария со смертельным исходом", - указано в Twitter ассоциации.

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) и Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США намерены провести расследование произошедшего.

В Сети распространились кадры, на которых заметно, как в результате крушения самолета вспыхивает пламя, а затем поднимается дым.