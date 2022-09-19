https://news.day.az/world/1496512.html Воздушные гонки привели к гибели пилота в Неваде - ВИДЕО
Воздушные гонки привели к гибели пилота в Неваде - ВИДЕО
Самолет потерпел крушение в ходе ежегодных воздушных гонок Reno Air Races в американском городе Рино (штат Невада). Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в результате пилот погиб, заявили в ассоциации Reno Air Racing Association.
"Мы можем подтвердить, что сегодня во время гонки произошла авария со смертельным исходом", - указано в Twitter ассоциации.
Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) и Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США намерены провести расследование произошедшего.
В Сети распространились кадры, на которых заметно, как в результате крушения самолета вспыхивает пламя, а затем поднимается дым.
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