https://news.day.az/world/1496514.html В Иране загорелся самолет
В Иране загорелся самолет
В Иране в аэропорту Тегерана загорелся самолет "Fokker 100", принадлежащий авиакомпании "Aseman".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, загорелся двигатель самолета, который готовился к вылету в Бушер сегодня в 05:00.
Когда пассажиры уже находились на борту самолета, двигатель взорвался, и начался пожар.
Благодаря вмешательству пожарной бригады пожар был потушен, пассажиры не пострадали.
Пассажиры рейса вылетели в Бушер на другом самолете.
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