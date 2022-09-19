В Иране загорелся самолет

В Иране в аэропорту Тегерана загорелся самолет "Fokker 100", принадлежащий авиакомпании "Aseman".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, загорелся двигатель самолета, который готовился к вылету в Бушер сегодня в 05:00.

Когда пассажиры уже находились на борту самолета, двигатель взорвался, и начался пожар.

Благодаря вмешательству пожарной бригады пожар был потушен, пассажиры не пострадали.

Пассажиры рейса вылетели в Бушер на другом самолете.