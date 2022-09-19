Названа причина утечки аммиака на предприятии в Новосибирске

Утечка аммиака в здании хладокомбината в Новосибирске произошла во время обслуживания системы охлаждения, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Было обслуживание системы охлаждения, и произошла небольшая утечка аммиака. Последствия устраняют, штаб ГО ЧС запретил проход третьих лиц до устранения", - заявил Вадим Казаков, являющийся представителем организации, обслуживающей хладокомбинат в Новосибирске.

Он добавил, что во время инцидента никто не пострадал. По его словам, три человека обратились к медикам, но их отпустили.

"Пострадавших у нас нет, вопреки тому, что пишут в соцсетях. Что восемь человек госпитализировано - такого нет. На территории работает развернутая медслужба. Лица, которые считали, что им стало плохо, обратились, их осмотрели и отпустили без госпитализации", - заключил собеседник.

Ранее сообщалось, что при утечке аммиака на новосибирском хладокомбинате из здания предприятия эвакуировали 300 человек.