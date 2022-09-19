"Дома улетают!": что известно о серьезном урагане в Курской области

Стала известна более подробная информация о смертельном урагане в Курской области, жертвами которого стали два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, стихия накрыла столицу региона и ее окрестности поздним вечером. На город обрушился ливень с грозой и шквалистым ветром, и в какой-то момент циклон перерос в настоящий торнадо. Воронка прошлась по улицам Курска, уничтожая все на своем пути. Корреспондент РЕН ТВ Антон Золотницкий узнал о последствиях разрушительного циклона.

"Дома улетают! Елки-палки!" - сказал очевидец.

Крыши домов, деревья - на пути стихии все мгновенно разлетается в щепки. Ураган застал жителей Курска врасплох. Кто-то был за рулем. Другие не успели забежать в помещение.

"Просто ужас какой-то. Все почернело в одну секунду. Даже телефон не передает, как темно", - рассказала местная жительница.

Было еще светло, когда на подъездах к городу стали образовываться торнадо. Мощные вихри прошлись по деревенским огородам, сметая посадки и хлипкие строения.

Но стихия только набирала силу. Вечером вместе со шквалистым ветром на город обрушился ливень. Система сливов с такими потоками справиться уже не могла - вода разлилась по улицам.

В эпицентре урагана оказалось общежитие автотехнического колледжа. Порывами ветра в здании выбило окна - один из студентов погиб. По данным следователей, 18-летний парень получил ранение осколком стекла в область живота и скончался еще до прибытия медиков. Среди остальных учащихся тоже есть пострадавшие.

"Просто бегу вот по этой лестнице. И просто открывается окно. Просто вот все эти осколки летят в меня", - рассказал юноша.

Власти региона приняли решение экстренно эвакуировать студентов в безопасное место. Часть из них перевели в другие корпуса, некоторых забрали родители.

Тело еще одного погибшего обнаружили под упавшим деревом. Это был мужчина 50-60 лет. Всего, по сообщению МЧС, ветер повалил почти два десятка деревьев, повреждены кровли 13 жилых домов.

"Вон у соседей крышу полностью сорвало. Вот провода у нас все оборваны. Вот еще", - сказала еще одна жительница Курской области.

Без света остались 87 населенных пунктов, в них проживает более 5 тысяч человек. Сейчас экстренные службы разбирают завалы и работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии.