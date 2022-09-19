Скончался космонавт, установивший рекорд по длительности полета в космос

Умер космонавт Валерий Поляков. Ему было 80 лет. Об этом сообщил "Роскосмос", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Госкорпорация "Роскосмос" с прискорбием сообщает о смерти Героя Советского Союза, Героя России, летчика-космонавта СССР, обладателя мирового рекорда самого длительного полета в космос (437 суток) Валерия Полякова", - указано в сообщении.

Поляков известен тем, что он установил рекорд по длительности полета в космос. В общей сложности он пробыл за пределами Земли 678 суток 16 часов.

По данным "Роскосмоса", исследования Поляков позволили доказать, что человек может находиться не только на околоземной орбите, но и в дальнем космосе.

Космонавт установил рекорд по длительности экспедиции в ходе полета на станции "Мир" в период с января 1994 по март 1995 года. За это путешествие в космос Поляков был награжден званием Героя России. Благодаря первому полету в 1989 году он получил звание Героя Советского Союза.