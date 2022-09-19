14-летняя девочка утонула в бассейне во время занятий по синхронному плаванию в подмосковном Подольске. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, трагедия произошла 18 сентября в спорткомплексе на улице Орджоникидзе.

Что привело к гибели школьницы, в настоящее время выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Собеседник рассказал, что после смерти юной спортсменки задержали тренера по плаванию. Сейчас с женщиной проводятся следственные действия.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Отметим, что на прошлой неделе похожий трагический случай произошел в Москве. Девочка скончалась на тренировке по плаванию. По предварительным данным, у 13-летней школьницы имелись проблемы с сердцем.