Камеры сняли гибель 14-летней девочки на тренировке по плаванию

Появилась видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлена гибель 14-летней девочки на тренировке в секции синхронного плавания в подмосковном Подольске.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах видно, что спортсменка плывет по крайней дорожке баттерфляем. В какой-то момент она прижимается к канату, а затем уходит под воду. Мимо нее дальше плыли другие дети, явно не подозревая, что случилось страшное.

Вскоре один из тренеров замечает, что ребенок утонул. Женщина прыгает в воду и вытаскивает девочку из бассейна. Спасти подростка не удалось.