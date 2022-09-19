https://news.day.az/world/1496580.html Камеры сняли гибель 14-летней девочки на тренировке по плаванию - ВИДЕО
Камеры сняли гибель 14-летней девочки на тренировке по плаванию - ВИДЕО
Появилась видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлена гибель 14-летней девочки на тренировке в секции синхронного плавания в подмосковном Подольске.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах видно, что спортсменка плывет по крайней дорожке баттерфляем. В какой-то момент она прижимается к канату, а затем уходит под воду. Мимо нее дальше плыли другие дети, явно не подозревая, что случилось страшное.
Вскоре один из тренеров замечает, что ребенок утонул. Женщина прыгает в воду и вытаскивает девочку из бассейна. Спасти подростка не удалось.
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