Самый толстый британец угрожает врачам полицией

Самый толстый мужчина в Англии угрожает вызвать полицию, если врачи запретят ему пить газировку, пишет LADBible, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

32-летний Джейсон Холт в июне оказался в больнице после того, как его органы начали отказывать. До этого британец, чей вес достиг отметки в 300 кг, выпивал в день по три литра газировки, однако теперь врачи запретили ему пить сладкие напитки. Джейсону положено только 1,5 литра воды в день, чем мужчина недоволен.

"У меня есть права человека, и я должен иметь возможность пить то, что я хочу", - возмущается Холт.

Кроме того, пациент сообщил медсестрам, что если его и дальше будут лишать газировки, он обратится в полицию.

"Я все время говорю им: "Почему вы не можете дать мне мои напитки вместо того, чтобы усложнять мне жизнь?", - добавил Джейсон.

Впрочем, доктора не спешат выполнять требования мужчины. Они надеются, что смогут объяснить Джейсону, что страсть к газированным напиткам может стоить ему жизни.