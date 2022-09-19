Венгрия захотела подписать с Еврокомиссией соглашение о доступе к финансированию Евросоюза

Власти Венгрии хотят подписать с Еврокомиссией (ЕК) соглашение, которое обеспечит Будапешту доступ к средствам Евросоюза (ЕС). Об этом в эфире радио Kossuth заявил министр регионального развития страны Тибор Наврачич, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Венгрия рассчитывает подписать с Еврокомиссией соглашение, которое обеспечит Будапешту доступ к средствам Евросоюза, выделяемым на оперативные программы и восстановление после пандемии COVID-19, до конца 2022 года", - отметил Наврачич.

По его словам, Венгрия будет и дальше вести переговоры с ЕК, чтобы начать выполнение обязательств. Это даст стране возможность придерживаться первоначального графика по программам.