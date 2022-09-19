Европейцы бронируют турецкие отели ради перезимовки кризиса

Европейцы из-за наступившего энергокризиса стали бронировать номера в отелях Турции на зиму. Об этом сообщили в эфире телеканала A Haber, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Европейцы, чьи счета выросли более чем в 10 раз и которые подверглись призыву "принять душ вместе" в условиях "газового кризиса", будут стекаться в отели Турции, чтобы провести зиму. Число броней на ноябрь уже увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметили в эфире телеканала.

По словам члена правления Анатолийской ассоциации туристических операторов Ферхана Адемхана, занятость на турецких курортах будет расти в соответствии с запросами. Кроме того, с уменьшением уровня безработицы благосостояние граждан только вырастет.