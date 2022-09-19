Рынок криптовалют обвалился

Рынок криптовалют 19 сентября обвалился - в нижней точке его капитализация падала до 899 миллиардов долларов (минус 7,7 процента за сутки). Об этом свидетельствуют данные сервиса CoinMarketCap, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По состоянию на 13:27 капитализация крипторынка замедлила падение до 902 миллиардов долларов. Утром 19 сентября курс биткоина в нижней точке достигал 18,4 тысячи долларов (минус 6 процентов за сутки) - первая криптовалюта опустилась ниже 18,5 тысячи впервые с середины июня, когда он торговался на уровне 18,2 тысячи долларов.

По состоянию на 13:27 биткоин торговался по 18,5 тысячи долларов, рыночная капитализация составляла 354,5 миллиарда долларов. Вслед за биткоином стали снижаться и другие криптовалюты. По состоянию на 13:29 Ethereum стоил 1,3 тысячи долларов - за 24 часа его цена упала на 9 процентов. Binance Coin (BNB) за сутки к этому моменту подешевел на 6,3 процента, до 259,5 доллара, а стоимость Cardano упала на 8,3 процента, до 0,44 доллара.