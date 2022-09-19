В Москве коммунальщик едва не попал под колеса своего же трактора. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, он забыл поставить машину на ручной тормоз, вышел из салона и вскоре увидел, как трактор покатился.

Первое, что пришло ему в голову - остановить тяжелую технику голыми руками, и в результате тракторист едва не был раздавлен. Но ему повезло, он сумел выбраться из-под колес и остановить свою машину.

Тракторист даже попытался уберечь шлагбаум, который оказался на пути.