В Евросоюзе стоимость хлеба резко выросла

Хлеб в Евросоюзе в августе рекордно подорожал, прибавив в цене 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в европейском статистическом агентстве Евростат, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Хлеб еще никогда не стоил так дорого, как осенью 2022 года, в среднем в августе рост составил 18% по сравнению с прошлым годом, больше всего он подорожал в Венгрии, где прирост составил 60%", - отметили в публикации.

По данным Евростата, хлеб подорожал быстрее инфляции, которая в августе была на уровне 10%. При этом меньше всего хлеб вырос в цене во Франции. Там цены выросли лишь на 10%, в Бельгии же он вырос в стоимости на 13%.

В агентстве указали, что хлеб подорожал из-за ситуации в Украине, где наблюдаются сложности с поставками зерна. Кроме того, на конечную стоимость влияет энергокризис в регионе.