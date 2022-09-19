Водитель пытался скрыться от гаишников с женой и детьми в салоне

В Иркутской области водитель без прав устроил гонки с полицией на автомобиле с женой и детьми, сообщает областное МВД. Пока инспекторы оформляли протокол, спутница нарушителя разбила автомобиль металлической трубой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, дорожные полицейские обратили внимание на автомобиль "ВАЗ-2104", который неоднократно выезжал на "встречку", и попытались его задержать. Когда машину все же остановили, находившийся на рулем молодой человек попытался убежать, но инспекторы его догнали.

Отмечается, что кроме мужчины в салоне "Жигулей" находились его жена с двумя малолетними детьми. Оба несовершеннолетних перевозились без автокресел. Выяснилось, что 18-летний водитель незадолго до поездки выпивал пиво, водительское удостоверение у него отсутствует (он только проходит обучение в автошколе), легковушка не зарегистрирована в установленном порядке, а госномера принадлежат другой автомашине.

Нарушитель признался, что пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, не желая расставаться с машиной. От прохождения освидетельствования водитель отказался, в отношении него составили шесть административных протоколов (общая сумма штрафов составила более 12 тыс. рублей). За пьяное вождение мужчину арестовали на 10 суток.

"В ходе оформления материалов спутница нарушителя разбила транспортное средство, на котором они передвигались, нанеся по нему многочисленные удары металлической трубой", - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что к ситуации подключились инспекторы по делам несовершеннолетних, которые собираются привлечь супругов к ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.