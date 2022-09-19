Крупный экспортер нефти попал в ловушку

Сложная экономическая ситуация в Нигерии все больше напоминает кризис, при этом страна, которая является одним из крупнейших экспортеров нефти в мире, не может извлечь выгоду из роста цен и сокращает производство. Об этом говорится в материале Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Собеседник издания называет развитие событий "идеальным штормом". Ловушка заключается в том, что одновременно с низкой добычей в стране возник высокий спрос на доллары, и их перестало хватать.

Трейдеры и инвесторы указывают, что американская валюта была в дефиците и раньше, но падение нефтяных доходов, а также все более значимый фактор "массового воровства" усугубили все проблемы.

Доллары нужны политическим партиям, гражданам, желающим оплатить учебу за рубежом, компаниям-импортерам и многим другим. Взять их становится некуда - значительный экспорт в других секторах в Нигерии отсутствует.

По оценкам Международного энергетического агентства, добыча нефти в Нигерии сократилась в августе до 980 тысяч баррелей в сутки. В последний раз на таком уровне она находилась в июле 1985 года.