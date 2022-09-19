Гутерриш заявил, что мир находится в большой опасности

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир находится в опасности из-за роста числа военных конфликтов, угрозы изменения климата и последствий пандемии коронавируса. Об этом он сообщил на мероприятии, посвященном целям устойчивого развития, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы встречаемся в момент большой опасности для мира. Ее составляют конфликты и климатические катастрофы, недоверие и расколы, бедность, неравенство и дискриминация", - сказал он.

По его словам, каждая новая угроза удаляет мир от устойчивого развития.