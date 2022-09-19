Швейцария заключила с США контракт на покупку 36 истребителей F-35A

Швейцария приобрела у США 36 истребителей F-35A, которые заменят находящихся ныне на вооружении страны самолеты F/A-18 Hornet и F-5 Tiger. Об этом сообщается на сайте швейцарского правительства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"19 сентября генеральный директор по вопросам вооружений Мартин Зондереггер и шеф проекта Дарко Савич подписали в Берне с американским правительством контракт на покупку", - говорится в сообщении.

Швейцария получит американские истребители в период с 2027 по 2030 год. Сумма контракта составляет 6,035 млрд франков (более $6,2 млрд).