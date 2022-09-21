Жителей Китая призвали не трогать иностранцев из-за оспы обезьян

Ведущий эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзунью призвал не трогать иностранцев из-за риска заразиться оспой обезьян, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, риск начала эпидемии в КНР низкий, так как в материковом Китае не было выявлено ни одного локального случая заболевания. Однако он порекомендовал гражданам избегать телесных контактов с прибывшими из-за границы.

"Иностранцы или репатрианты, прибывшие в Китай из зарубежных районов, где были зафиксированы случаи оспы обезьян, являются потенциальными источниками инфекции", - указал он.