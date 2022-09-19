Мужчина напал с ножом на охранника магазина в Москве

Мужчина напал с ножом на охранника "Пятерочки" в Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел вечером 17 сентября. По предварительной информации, покупатель украл бутылку водки и три чебурека. Он попытался убежать мимо кассы, но за ним кинулся охранник. Возникла драка, и охранник в какой-то момент заметил нож в руке у оппонента.

На место вызвали сотрудников правоохранительных органов. Покупателя задержали, им оказался 36-летний мужчина. При этом ранее он судим не был.

По факту произошедшего проводится проверка.