https://news.day.az/world/1496677.html В Костроме двое мужчин пытались украсть дезодорант - ВИДЕО
В Костроме двое мужчин пытались украсть дезодорант - ВИДЕО
В Костроме двое мужчин пытались украсть дезодорант, один из покупателей сделал им замечание и поплатился за это. Оппоненты повалили защитника на пол и нанесли ему более 50 ударов по голове. Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, они остановились лишь тогда, когда жертва потеряла сознание.
Один из них уже сидел за грабеж. Нападавших задержали.
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