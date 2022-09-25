ЕЦБ призвал банки еврозоны уделить особое внимание энергетическим рискам

Европейский центральный банк (ЕЦБ) рекомендовал финансовым институтам еврозоны уделять пристальное внимание рискам, связанным с энергетическим кризисом. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, ЕЦБ направил банкам письма, призвав тщательно изучить влияние прекращения газовых поставок на их деятельность. Ответы должны быть направлены до середины сентября, а в конце месяца на их основе пройдут обсуждения, указали источники агентства.

По словам председателя Наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа, Европейский центробанк призывает банки учитывать потенциальный "серьезный" экономический спад при анализе коэффициентов достаточности капитала и предостерегает от чересчур благостной картины, которую могут рисовать банки в своих проекциях будущего.