В Иране полиция открыла огонь по протестующим

В Иране полиция открыла огонь по участникам демонстрации в городе Дивандер, передает Day.Az.

Акция прошла в знак протеста против убийства 22-летней Махсы Амини сотрудниками тегеранской полиции нравов.

Как ранее сообщалось, девушку избили за неподобающий шариатским правилам внешний вид.

Ее задержал специальный отряд полицейских "Иршад", следящий за соблюдением шариатских норм. Девушку, которая вышла на улицу в обычном платке, обвинили в неправильном ношении хиджаба.