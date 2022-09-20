В Мексике произошло сильное землетрясение

Магнитуда землетрясения, случившегося в понедельник в штате Мичоакан у западного побережья Мексики, составила 7,4.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Национальная сейсмологическая служба. Ранее она, по предварительным данным, оценила магнитуду толчка в 6,8.

"Землетрясение магнитудой 7,4 [произошло] в 63 км к югу от Коалькомана, штат Мичоакан", - говорится в обнародованной на сайте ведомства записи. Очаг подземного толчка залегал на глубине 15 км.

Землетрясение причинило материальный ущерб в регионе, однако не привело к гибели людей. Об этом сообщил в Twitter глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор. По предварительным данным, масштаб разрушений оказался незначительным. В Мехико сведений о каких-либо происшествиях после удара стихии пока не поступало.

Подземный толчок случился менее чем через час после начала проведения масштабных учений по реагированию на землетрясения. В Мехико во второй раз за день сработал сигнал тревоги, десятки тысяч человек покинули жилые и административные здания.