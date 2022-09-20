Агентство DPA со ссылкой на данные Федерального министерства окружающей среды Германии утверждает, что АЭС Isar 2 в Баварии придется остановить примерно на одну неделю для устранения протечки внутреннего клапана электростанции, при этом безопасность не была нарушена, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что оператор станции уже проинформировал органы ядерного надзора Баварии о произошедшей утечке. Агентство подчеркивает, что для запуска АЭС в Баварии до конца 2022 года необходимо остановить Isar 2 примерно на неделю, чтобы устранить утечку.

В министерстве отметили, что безопасность на станции не была нарушена.