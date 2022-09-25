Жители Германии пожаловались на холод в квартирах из-за подорожания газа. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание провело опрос и выяснило, что подорожание газа и электроэнергии заставило немцев экономить на обогреве жилья.

Так, немецкие предприятия в августе потребили на 22 процента меньше газа, чем за тот же месяц в 2018-2021 годах. Отмечается, что точных данных по домохозяйствам на сегодняшний день нет. По данным издания, в первом полугодии сокращение потребления газа составило 15 процентов, но как минимум половина этих цифр обусловлена мягкой погодой.

Автор материала пишет, что арендаторы в ФРГ и других западноевропейских государствах с некоторым опозданием реагируют на призывы снизить расход энергии, поскольку рассчитываются за нее и отопление в конце года.

По словам директора отдела энергетики будущего и промышленных систем из Института климата, окружающей среды и энергетики в Вуппертале Стефана Лехтенбомера, чтобы достичь поставленных правительством Германии целей по экономии топлива, жителям страны придется снизить температуру в квартирах на три градуса. "Предстоящую зиму я жду без особой радости", - отметил он.