В Италии отменяют мессы в храмах из-за энергокризиса

В Италии энергокризис вынуждает священников экономить на службах. Как пишут в прессе, в храмах многие мессы сейчас отменяются, а прихожан призывают жертвовать больше, чтобы было чем оплачивать стремительно растущие коммунальные счета, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Во Франции один из ведущих вузов Страсбурга закроется зимой на две недели, чтобы сэкономить электроэнергию. Как рассказал ректор, в университете разработан специальный план, который позволит сократить траты на электричество на 10 процентов.

Жители Германии с наступлением осени вынуждены мёрзнуть в собственных квартирах. Их жалобы со всей страны опубликовала газета The Wall Street Journal. Так, одна из немок рассказывает, чтобы обогреть небольшую студию, она платит по 800 евро в месяц. Но в целях экономии, градус в квартире не повышает, и спасается грелкой, а также домашними питомцами.

На фоне энергокризиса в Европе серьёзно подорожали продукты. Так, в Латвии молоко подорожало сразу на четверть, яйца на 50 процентов, а сыр, стоимость которого увеличилась вдвое, теперь вообще могут позволить себе далеко не все жители страны.