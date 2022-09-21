В Армении перестали принимать карты «Мир»

Карты российской платежной системы "Мир" больше не принимают в Армении. Отказы от сотрудничества последовал после предупреждения США и ЕС, что за работу с "Миром" могут последовать санкции.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в Армении обслуживание карт "Мир" прекратилось во вторник, 20 сентября. В Центробанке страны заявили, что коммерческие банки "самостоятельно управляют свои риски, в том числе, связанные с санкциями" и уведомят клиентов об обслуживании "в надлежащем порядке".