Первые жертвы протестов в Иране

Три человека стали жертвами беспорядков в иранской провинции Курдистан. Поводом для протестов, в том числе и в Тегеране, стала смерть 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за несоблюдение правил ношения хиджаба, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Иран подвергся международной критике, которую тот назвал политически мотивированной и обвинил неназванные иностранные государства в разжигании беспорядков. Расследовать смерть курдской девушки при звали и в ООН.

Равина Шамдасани, пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека:

- Трагическая смерть г-жи Амини и утверждения о пытках и жестоком обращении с ней должны быть оперативно, беспристрастно и эффективно расследованы независимым, компетентным органом, который обеспечит, в частности, доступ ее семьи к правосудию и истине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна оплакивает смерть девушки вместе с иранским народом и призвал Тегеран прекратить систематическое преследование женщин и разрешить мирные протесты.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан назвал реакцию США "крокодиловыми слезами", и подчеркнул, что "для Ирана права человека являются неотъемлемой ценностью - в отличие от тех, кто рассматривает их (как) инструмент против врагов".