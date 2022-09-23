В США серийный грабитель был пойман полицией из-за своей любви к "Спанч Бобу", пишет LADBible, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишут местные СМИ, арестованного зовут Эдвард Прайс. Во время серии ограблений мужчина был замечен в одной и той же одежде - в шортах и носках с изображением "Спанч Боба". Кроме того, американец похвастался добычей в соцсетях, опубликовав фото, на котором был тот же костюм.

Благодаря таким уликам офицерам не составило труда установить личность подозреваемого, после чего был выдан ордер на его арест. Во время обыска детективы нашли уже узнаваемые ими детали гардероба и украденные вещи.

Сообщается, что Прайс уже имеет судимости за аналогичные преступления. Кроме того, офицеры считают, что мужчина действовал не один, и призывают общественность помочь найти его сообщников.