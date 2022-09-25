В США осужденному отменили казнь, так как не смогли найти вену для укола

В американском штате Алабама осужденному отменили смертельный укол, объяснив это отсутствием доступа к его венам. Об этом сообщает портал CBS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Алан Миллер был осужден за тройное убийство в 1999 году, его приговорили к смертной казни. Однако, когда специалисты уже хотели привести приговор в исполнение, они поняли, что не смогут ввести инъекцию - они заявили, что не могут найти вену. Кроме того, судебное разбирательство проводилось в позднее время суток, после которого времени на укол почти не оставалось.

После решения об отмене казни Миллера перевели в обычную камеру, тюрьма расположена на юге штата.

При этом в суде существует указ об альтернативном способе казни - азотной гипоксии, однако данных о дальнейшей судьбе мужчины пока нет.