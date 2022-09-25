В Бельгии отключат блок АЭС

Бельгия приступила к отключению одного из действующих реакторов на АЭС "Дул", которая расположена на берегу Шельды во фламандской провинции Восточная Фландрия рядом с Антверпеном. Об этом сообщил бельгийский телеканал RTBF, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Бельгия впервые остановит энергоблок АЭС "Дул", который проработал 40 лет и мог обеспечивать до 10 процентов потребления электричества в стране, в рамках отказа от атомной энергии. Отключение реактора планировалось давно, это часть утвержденного в 2003 году бельгийского плана отказа от атомной энергетики, который первоначально предусматривал закрытие к 2025 году семи реакторов, закрывающих около половины потребностей страны.

При этом телеканал подчеркивает, что данное решение вызвало сомнения и разногласия в стране из-за резкого роста цен на энергоносители на фоне спецоперации в Украине.