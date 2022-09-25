В Германии столкнулись два самолета

Два человека погибли в результате столкновения двух легкомоторных самолетов в субботу вечером на окраине города Гера (федеральная земля Тюрингия) в центральной части Германии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя пожарной службы.

По его словам, жертвами авиакатастрофы стали два пилота высшего пилотажа, которые столкнулись в воздухе недалеко от аэродрома Гера-Лоймниц. "По имеющимся данным, два самолета разбились", - подтвердили в полиции. Самолеты, как отметили пожарные, потерпели крушение после столкновения над открытой местностью. Других погибших нет.

На месте происшествия работали многочисленные сотрудники полиции и пожарной службы. Подробности авиакатастрофы и личности пилотов пока не установлены.

На аэродроме Гера-Лоймниц разрешены взлеты и посадки самолетов с максимальной взлетной массой 5,7 тонны. Это аэродром как для коммерческих авиаперевозок, так и для авиационного спорта.