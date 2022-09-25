В Италии началось голосование на выборах в национальный парламент

Голосование на выборах в национальный парламент началось в воскресенье в Италии. Избирательные участки, организованные на территории муниципальных школ, открылись в 07:00 и будут работать до 23:00, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным МВД, выполняющего на Апеннинах функции избиркома, к урнам приглашаются чуть более 46,1 млн граждан. Голосовать за кандидатов в Палату депутатов и Сенат имеют право все избиратели, достигшие совершеннолетия (ранее сенатские бюллетени выдавали только избирателям старше 25 лет).