В Турции затонула лодка с мигрантами

У побережья района Айваджик провинции Чанаккале на западе Турции затонула лодка с нелегальными мигрантами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, по данным местных властей, в результате трагедии в Эгейском море погибли не менее шести человек, 15 мигрантов удалось спасти.

В числе погибших четыре ребенка.

Продолжаются поиски одного человека.