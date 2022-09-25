https://news.day.az/world/1498132.html В Турции затонула лодка с мигрантами - среди погибших дети
В Турции затонула лодка с мигрантами - среди погибших дети
У побережья района Айваджик провинции Чанаккале на западе Турции затонула лодка с нелегальными мигрантами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, по данным местных властей, в результате трагедии в Эгейском море погибли не менее шести человек, 15 мигрантов удалось спасти.
В числе погибших четыре ребенка.
Продолжаются поиски одного человека.
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