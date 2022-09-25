Французская TotalEnergies инвестирует $1,5 миллиарда в газовый проект в Катаре

Французская компания TotalEnergies подписала соглашение о расширении производства сжиженного природного газа в Катаре. Как передает Day.Az со ссылкой на Укринформ, сообщает DW.

В компании отмечают, что TotalEnergies станет первым международным партнером QatarEnergy в проекте южной части Северного месторождения North Field South (NFS) в Персидском заливе.

Согласно соглашению, TotalEnergies получит 9,375% в этом проекте - из общей доли 25%, доступной для международных партнеров. Катарская национальная компания QatarEnergy будет владеть остальными 75%.

Глава TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что компания инвестирует в NFS $1,5 миллиарда.

В июне, напоминает DW, TotalEnergies согласовала сделку на $2 миллиарда об участии в проекте NFS, который поможет Катару увеличить производство сжиженного газа более чем на 60% к 2027 году. Как ожидается, топливо оттуда начнет поступать в 2026 году.

По оценкам компании QatarEnergy, на North Field сосредоточено около 10% известных мировых запасов природного газа.