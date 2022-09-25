Байден ввел режим ЧС во Флориде из-за тропического шторма «Иан»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации во Флориде из-за тропического шторма "Иан", сообщается на сайте Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сегодня президент Джозеф Байден объявил о режиме чрезвычайной ситуации в штате Флорида и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям штата... и местных органов власти по ликвидации последствий..., вызванных тропическим штормом "Иан", - указано в сообщении.

Тропический шторм "Иан" зародился в Карибском море в субботу, 24 сентября. По прогнозам синоптиков, "Иан" будет перемещаться через центр Карибского бассейна, а в воскресенье, 25 сентября, шторм пройдет мимо Ямайки, к юго-западу от островного государства.

Затем "Иан" пройдет мимо Каймановых островов и Кубы.