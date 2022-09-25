https://news.day.az/world/1498178.html Тела застреленных мужчины и женщины обнаружили в Москве - ВИДЕО
Тела застреленных мужчины и женщины обнаружили в Москве - ВИДЕО
Утром 25 сентября возле одного из жилых домов на западе Москвы местные жители обнаружили тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает московская прокуратура, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Тела были обнаружены возле припаркованного автомобиля на улице Студенческой. Оружие, из которого предположительно были сделаны выстрелы, находилось возле убитых.
Расследование взято под контроль столичной прокуратуры. Правоохранители выясняют подробности произошедшего.
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