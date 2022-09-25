США запустили на орбиту новый спутник оптико-электронной разведки

Тяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy в воскресенье по бакинскому времени стартовала на орбиту с секретным спутником NROL-91 в интересах Национального управления военно-космической разведки США, сообщила компания United Launch Alliance (ULA), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Запуск был осуществлен с авиабазы Космических сил США Ванденберг в штате Калифорния.

ULA является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах американского разведывательного сообщества.

Сведения о спутнике строго засекречены. Однако, по имеющимся данным, на эллиптическую орбиту был выведен очередной разведывательный спутник типа KH-11 Key Hole ("Замочная скважина") с оптико-электронной аппаратурой. Основная задача спутника размером с автобус и весом 1,9 тонны заключается в передаче разведывательному сообществу США в реальном режиме времени изображений с ультравысоким разрешением.

Разрешающая способность аппаратуры спутника KH-11 последней модификации составляет приблизительно 15 см. Его главное зеркало имеет диаметр 2,4 метра - такое же, как на американском космическом телескопе Hubble, который в свое время был создан компанией Lockheed Martin как раз на основе разведывательного спутника KH-11. По размерам он также напоминает Hubble и имеет длину 19,5 метров, диаметр - около 3 метров.

С учетом нынешнего аппарата на данный момент в составе американской орбитальной группировки имеются шесть тяжелых спутников типа KH-11. По имеющимся данным, стоимость одного спутника составляет около двух млрд долл.